شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية يطالبان بوقف الإجراءات الإسرائيلية بالأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي وأمين عام اللجنة المركزية في منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ، في اتصال هاتفي اليوم الجمعة، بوقف كافة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، واحترام حقوق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية ودون قيود.

واعتبر الصفدي والشيخ - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أن اقتحام الجيش والشرطة الإسرائيلية الحرم القدسي الشريف، الذي أدى إلى إصابة حوالي 152 مصليا واعتقال المئات، تصعيدا خطيرا ومدانا يهدد بتفجر الأوضاع، وخرقا صارخا لمسئولية إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ويجب أن لا يتكرر.

وقالا إن هذا التصعيد يقوض كل الجهود التي بذلت للحفاظ على التهدئة الشاملة، محذرين من تبعات التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبما فيها القدس.

وطالبا المجتمع الدولي تحمل مسئولياته لوقفه، مثلما أكدا ضرورة استمرار التنسيق والتواصل مع جميع الجهات المعنية من أجل ضمان عدم تفاقم دوامة العنف وحماية قدسية شهر رمضان الفضيل.

وأشارا الى أهمية التحرك الفوري للحفاظ على التهدئة الشاملة، ولإيجاد آفاق حقيقية لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني كاملة. وشدّدا على ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها ووقف كل الإجراءات اللاشرعية التي تخرقه.