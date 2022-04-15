شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم تعلن إجلاء ألف سودانى من أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخرطوم أنها أجلت نحو ألف مواطن سوداني من أوكرانيا، مع بقاء 10 آخرين داخل ذلك البلد مع أسرهم. وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إنها استعرضت تقريرا مفصلا عن أوضاع السودانيين في أوكرانيا على ضوء الصراع هناك.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والناطق الرسمي السفير خالد محمد فرح أن العدد الكلي للذين تمت المساعدة في إجلائهم من الأراضي الأوكرانية حسب تقديرات البعثة في كييف بلغ ألف شخص، وأن أكثر من 200 منهم عبروا إلى رومانيا، بينما توزع الباقون بين المعابر الأخرى مع الدول المجاورة. وأضاف أنه تبقى فقط عدد لا يتجاوز 10 أشخاص فضلوا البقاء مع أسرهم حسب معلومات البعثة في كييف.

وقالت الخارجية إنها طرحت مبادرة لمعالجة أوضاع الطلاب السودانيين المتأثرين بالحرب في أوكرانيا، وذلك عبر مخاطبة السفارات السودانية في الدول الأوروبية لإيجاد فرص لتسكين الطلاب السودانيين في الجامعات الأوروبية.

وأشارت إلى أن المبادرة لقيت "صدى طيبا من الدول التي تمت مخاطبتها والتي أبدت ترحيبها باستضافة الطلاب السودانيين في المؤسسات التعليمية".

وكان رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أعلن الثلاثاء الماضي أن القوميين الأوكرانيين لا يزالون يحتجزون أكثر من 6 آلاف أجنبي من 11 دولة كرهائن ودروع بشرية.