شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية بالمملكة وغيوم جزئية بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ماتزال مهيئة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ماتزال مهيئة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية وكذلك على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف، كما تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا على مرتفعات الباحة، عسير وجازان ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40 كم/ساعة وبسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والجنوبي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط.

، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى غير مستقر وغائم مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة احيانا.

الرياح: شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 12 إلى 17 عقدة مع فرصة لهبات قد تصل إلى 30 عقدة احيانا.

وحذرت إدارة الارصاد الجوية من هبات شديدة السرعة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر، وقد يصل إلى 7 أقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة: العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80%، والصغرى 20%.

شروق الشمس كان في تمام الساعة 5:13 والغروب عند الساعة 6:01.

الكويت

مائل للحرارة نهارا و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة للغبار.

معتدل ليلا و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة للغبار.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بعد الظهر.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:11 والثاني عند الساعة 01:10 والجزر الأول عند الساعة 18:35 والجزر الثاني عند 06:54 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 08:57 والمد الثاني عند الساعة 21:01 والجزر الاول عند الساعة 14:54 والجزر الثاني عند الساعة 03:23.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 41 25 55 20 دبي 39 27 60 20 الشارقة 40 23 55 15 عجمان 40 24 60 15 أم القيوين 38 23 65 15 رأس الخيمة 40 22 65 20 الفجيرة 38 27 65 15 العين 41 27 50 15 ليوا 41 25 45 15 الرويس 36 23 45 20 السلع 36 23 50 15 دلما 35 25 70 20 طنب الكبرى 35 26 75 30 طنب الصغرى 35 26 75 30 أبو موسى 35 26 75 30 - مل -