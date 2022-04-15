شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية اللبنانية" تعرب عن تضامنها الكامل مع جنوب أفريقيا إثر الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية والمغتربين بلبنان عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا. وتقدمت الخارجية اللبنانية في بيان مساء الخميس بالتعازي والمواساة لعائلات الضحايا الذين سقطوا جراء الفيضانات، التي اجتاحت إقليم كوازولو ناتال، متمنية الشفاء للمصابين والنجاة للمفقودين.

وضربت فيضانات عارمة مدينة دوربان بجنوب أفريقيا حصدت 250 قتيلاً وتم استدعاء الجيش لتقديم دعم جوى خلال عمليات إجلاء المصابين والعالقين بسبب الفيضانات وتسببت الأمطار الغزيرة التى هطلت فى نزوح العشرات وجرفت الطرق وعطلت الشحن فى واحد من أكثر موانئ أفريقيا ازدحاماً.

وأعلن حاكم الإقليم تضرر أكثر من 2000 منزل إضافة إلى حوالى 4000 مسكن عشوائى وأعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص تعازيها لجمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة إثر الفيضانات التى شهدها إقليم كوازولو- ناتال، مما أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين وتدمير فى المنشآت والمنازل والبُنى التحتية.