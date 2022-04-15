شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تدمر 3 أوكار لـ"داعش" في محافظة كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية تدمير ثلاثة أوكار تحتوي متفجرات في كركوك.

وقالت الشرطة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الخميس، "إن قوات الفرقة الخامسة تمكنوا أثناء عمليات التفتيش في وادي الشاي ووادي زغيتون من العثور على ثلاثة أوكار لعناصر تنظيم داعش الإرهابي بداخلها عبوات ناسفة وأدوات التفجير".

وأشارت إلى أنه تم العثور أيضا على 15 كيلوجراما من مادة "السي فور" شديدة الانفجار، بالإضافة إلى أسلاك تفجير وملابس عسكرية ومواد غذائية.

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