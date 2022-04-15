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الشرطة العراقية تدمر 3 أوكار لـ"داعش" في محافظة كركوك

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية تدمير ثلاثة أوكار تحتوي متفجرات في كركوك.

 

وقالت الشرطة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الخميس، "إن قوات الفرقة الخامسة تمكنوا أثناء عمليات التفتيش في وادي الشاي ووادي زغيتون من العثور على ثلاثة أوكار لعناصر تنظيم داعش الإرهابي بداخلها عبوات ناسفة وأدوات التفجير".

 

وأشارت إلى أنه تم العثور أيضا على 15 كيلوجراما من مادة "السي فور" شديدة الانفجار، بالإضافة إلى أسلاك تفجير وملابس عسكرية ومواد غذائية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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