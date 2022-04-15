شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة التونسى: نحرص على تزويد السوق بالأدوية وتوفيرها للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصحة التونسى على المرابط، الأهمّية الكبرى التى يحظى بها قطاع الصيدلة فى تونس باعتباره دعامة أساسيّة من دعائم المنظومة الصحية الوطنيّة، لافتا إلى أن هناك حرصا دائما للحفاظ على دورها الهام فى ضمان استمراريّة تزويد السوق بالأدوية وتوفيرها للمواطنين بالمستشفيات وبالصيدليات الخاصّة.

وقال وزير الصحة التونسى - خلال ترؤسه اجتماعا مع ممثلي ممثّلي المعامل ومصنّعي الأدوية بحضور قيادات الوزارة والمدير العام للصيدلية المركزيّة في تونس - إن الوزارة تبذل مجهودات متواصلة إلى جانب جميع الأطراف المشاركة في صناعة الأدوية؛ من أجل سداد الديون الموجودة لدى عدد من المصانع الأجنبية المصنّعة للأدوية واستيعاب جزء من الدّيون المتواجدة لدى المستشفيات العامة لفائدة الصيدليّة المركزيّة.

ونوه المرابط إلى أهمية الفرص الكبرى التي قد تمكن تونس من احتضان الوكالة الإفريقية للدواء وإيجابياتها على تنمية الصناعات الصيدلية والتي اختارته الوزارة ضمن استراتيجيتها الصحية.