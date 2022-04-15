شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي عدداً من رؤساء الفروع البلدية بالمنطقة الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبى محمد المنفي، مساء اليوم الخميس، عدداً من رؤساء الفروع البلدية، ممثلين عن عدد 62 فرعاً بلدياً بالمنطقة الشرقية، وذلك لبحث المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد مكتب إعلام المجلس الرئاسي الليبي أن اللقاء بحث الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في الفروع البلدية، والخطوات المطلوب اتخاذها لدعم بعض القطاعات، وفي مقدمتها قطاعات الصحة والتعليم والأمن.

وأكد رؤساء الفروع البلدية بالمنطقة الشرقية خلال اللقاء، استمرار دعمهم للمجلس الرئاسي الليبى لتحقيق الاستقرار في البلاد، والوصول بها إلى بر الأمان من خلال مشروع المصالحة الوطنية، الذي يمهد الطريق للسلام، وصولاً لإجراء الانتخابات.

بدوره أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، العمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الفروع البلدية بالمنطقة الشرقية، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة، موضحاً أن هذه البلديات جزء من مشروع المصالحة الوطنية، الذي يسعى المجلس الرئاسي لإنجازه ضمن استحقاقات المرحلة، لرأب الصدع وتحقيق السلام والاستقرار الدائم في ليبيا.