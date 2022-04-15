شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب بإطلاق سراح فيصل قرقاب وآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الخميس، بإطلاق كل من فيصل قرقاب، الرئيس السابق للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، ومحمد القبلاوي، رئيس الاتحاد العام للطلاب، ومنصور عاطي، رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي بأجدابيا، بعد احتجاز الثلاثة بشكل غير قانوني لفترات طويلة، وفق بيان نشرته البعثة عبر حسابها على "تويتر".

ودعت البعثة الأممية إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا، مشددة على ضرورة أن تستند جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز إلى سيادة القانون بما يتماشى مع التزامات ليبيا في مجال حقوق الإنسان.

وفي 10 يناير الماضي، أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في ليبيا توقيف فيصل قرقاب، وذلك على خلفية قيامه وآخرين باقتحام مقر الشركة.