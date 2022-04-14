شكرا لقرائتكم خبر عن تونس ترحب بإعلان إنشاء مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت تونس، بإعلان إنشاء مجلس القيادة الرئاسى فى الجمهورية اليمنية الشقيقة، متمنية أن تكون هذه الخطوة فرصة من أجل بلوغ تسوية سياسية للأزمة فى اليمن.

وأعربت تونس - في بيان صادر اليوم عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج - عن أملها في أن تشكّل هذه الخطوة فرصة جديدة من أجل بلوغ تسوية سياسية للأزمة في اليمن؛ بما يحفظ وحدته وسلامة أراضيه، ويلبى تطلعات الشعب اليمني الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

يذكرأن، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسيا ميخائيل بجدانوف ترحيب روسيا بإعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن، معربا عن الامل فى حلول السلام والامن والاستقرار فى اليمن.