شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن يؤكد ضرورة تدخل المجتمع الدولى لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مساء اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مبعوث الاتحاد الأوروبي للسلام في الشرق الأوسط سيفين كوبمانز، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون.

ورحب أبو مازن بالضيف، محملا إياه تحياته وتقديره لقيادة الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي ومؤسساتهم.

وشكر الرئيس الفلسطيني، الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على مواقفهم السياسية الداعمة للسلام العادل والشامل على أساس القانون الدولي ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، ودعم بناء مؤسساته الوطنية، معربا عن تطلع دولة فلسطين لتطوير اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد ودوله الأعضاء لمستوى أعلى، والعمل على إزالة جميع المعيقات التي تعترض سبيل تعزيز هذه العلاقات.

واستعرض الرئيس الفلسطيني آخر التطورات السياسية في ظل التصعيد الإسرائيلي والاعتداءات المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والذي لا يمكن احتماله، مشددا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

من جانبه، أكد كوبمانز التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين على أساس القانون الدولي، ومواصلة التعاون الاقتصادي، وتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين.