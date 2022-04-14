شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 5.7 آلاف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 5728 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن إجمالى من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 6201666 شخصا، وأوضح البيان أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح ضد كورونا 24797469 شخصا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23273495 شخصا حتى اليوم.



وأضاف البيان أن 905 أشخاص تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، وأن 1258 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال ال 24 ساعة الماضية.

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 70 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و164 ألفا و259 حالة.