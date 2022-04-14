دراسة: تنمل الذراع مقدمة لحالة خطيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

الخليج 365- متابعات

حذرت دراسة لدائرة الخدمات الصحية البريطانية من أن حدوث تنميل في الذراع قد يكون نتيجة سكتة دماغية صغيرة، والتي يمكن أن تكون مقدمة لسكتة خطيرة بعد ذلك.



وأوضحت الدراسة أن السكتة الدماغية الصغيرة تشير إلى نقص الأكسجين الذي يصل إلى الدماغ، وأنه على الرغم من أن التأثيرات قد تكون قصيرة ويمكن تجاهلها بسهولة فهي مؤشر على أن السكتة الدماغية الأكثر ضررًا قد تحدث بعد ذلك.

ولفتت الدراسة التي نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، الخميس، إلى أن هناك أعراضا سريعة لهذه الحالة، منها الإحساس بسقوط الوجه على جانب واحد وعدم القدرة على الابتسام وتشوش الكلام أو تعثر اللسان في النطق.