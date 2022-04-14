روبوت الفتاوى المتنقل يخطف الأضواء من أقرانه في ساحة الحرم المكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

الخليج 365- متابعات

بينما تجوب عدة روباتات ساحة الحرم المكي الشريف، ويؤدي كل منها وظيفة محددة، فإن روبوت الفتاوى هو الأكثر شعبية بين الحجاج والمعتمرين الذين يجدون عنده إجابات شرعية لأسئلتهم عن المناسك التي يؤدونها ومسائل دينية أخرى.



فخلال عامين من جائحة كورونا التي قيدت الوصول للحرم المكي، استعانت رئاسة الحرمين التي تشرف على المسجد الحرام، والمسجد النبوي الشريف، بالتقنية لتحقيق التباعد والتعقيم، وبينها روبوتات توفر فتاوى للسائلين، وأخرى تجوب المسجد الحرام للتعقيم، وثالثة تقيس درجة حرارة الزائرين.

لكن مع عودة الحرم المكي لاستقبال المعتمرين بطاقته الاستيعابية السابقة، أبقت رئاسة الحرمين على تلك الروباتات التي تجذب الأنظار وهي تجوب ساحات الحرم بين المعتمرين والمصلين الذين لا يترددون في التقاط صور تذكارية لها.