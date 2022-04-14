شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اللبنانى يزور المحكمة العسكرية ويؤكد: تشكل صرحا للعدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم أن المحكمة العسكرية بهيئاتها كافة وقضاتها،تشكل صرحا مميزا للعدل والحكمة والتجرد والسرعة في النظر بكل الأمور القضائية التي تدخل في اختصاصها،مشيدا بتضحيات العاملين فيها والجهود الكبيرة التي يبذلونها من خلال العمل بشفافية وحرفية لإحقاق الحق وإرساء العدل، وفقا لما تنص عليه الأصول والقوانين.



جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير الدفاع اليوم إلى المحكمة العسكرية حيث التقى رئيسها العميد علي الحاج ومستشاريها من قضاة عدليين وضباط في الختام، كما تفقد أقلام المحكمة وسير العمل فيها .



وأثنى سليم على الدور الإيجابي والتكامل بين القضاة المدنيين والضباط، خصوصا في ظل وجود عدد كبير من الملفات التي تستوجب الدقة والحرفية لجهة النظر والبت فيها .



كما عقد الوزير سليم اجتماعات مع كل من رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي جون قزي والضباط المستشارين ، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالانابة القاضي فادي عقيقي ومعاونيه، وقاضي التحقيق العسكري الأول بالانابة القاضي فادي صوان وقضاة التحقيق العسكري