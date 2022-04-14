شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى يدين التصعيد العسكرى الإسرائيلى في الأراضى الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، التصعيد العسكري الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا أن قوات الاحتلال استباحت كافة القواعد والأعراف الإنسانية في الضفة الغربية ومدنها ومخيمات جنين ونابلس ورام الله.



واستنكر بري - في بيان اليوم - ما وصفه بالتدنيس اليومي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وبيت لحم، موضحا أنه بلغ ذروته عشية الجمعة العظيمة والفصح المجيد وخلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك.



وعبر بري عن استغرابه مما اعتبره صمتا دوليا وأمميا حيال القتل الممنهج الذي تمارسه الآلة العسكرية الاسرائيلية وجنودها ضد السكان الآمنين من أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم جنين وحي سلوان والقدس الشرقية وحي الشيخ جراح وباب العامود.