تعرف على جدوى منتجات الديتوكس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

شهدت الآونة الأخيرة انتشار منتجات اسم منتجات الديتوكس، ويروج أنها تطرد السموم من الجسم ومنح الجسم النشاط والقوة والمساعدة على إنقاص الوزن. فما مدى صحة ذلك؟



أوضحت خبيرة التغذية الألمانية أنيت راينيكه أن منتجات الديتوكس المتوفرة في صورة لصقات وكبسولات وشاي وعصائر لم تثبت فعاليتها علمياً حتى الآن.

خطر على الصحة

وأضافت راينيكه أن بعضها قد يشكل خطراً على الصحة، وقد يمثل شرب عصائر الديتوكس من الخضروات والفواكه فقط لعدة أيام عبئاً على الكبد، لاحتوا العصائر على كمية كبيرة من السكر.

كما أن تناول المنتجات المدرة للبول فترة زمنية طويلة قد يتسبب في فقدان الجسم معادن مهمة مثل البوتاسيوم، والكالسيوم، والماغنيسيوم، والصوديوم، ما يؤدي إلى الإصابة بتشنجات واضطرابات عضلية.

النيكوتين والكحول

ومن جانبه أشار اختصاصي التغذية العلاجية ماتياس ريدل إلى أنه يمكن حماية الجسم من السموم بالإقلاع عن النيكوتين والخمر والإقلال من الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر والملح والدهون، واتباع نظام غذائي صحي يقوم على تناول الخضروات والفواكه الطازجة مع غسلها جيداً. ومن الأفضل هنا تناول المنتجات العضوية لاحتوائها على القليل من المواد الضارة.

شرب السوائل

ولمساعدة الكلى على طرد السموم يجب شرب السوائل بكمية كافية بمعدل 2 إلى 3 لترات من الماء والشاي غير المحلى يومياً، والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.

وللصيام المتقطع دور مهم في التخلص السموم، حيث يساعد الجسم على إصلاح تلفيات الخلايا بصورة أفضل.