شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السودانية: إجلاء 1000 مواطن من أوكرانيا رغم ضعف الإمكانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخارجية السودانية إجلاء 1000 مواطن من أوكرانيا رغم ضعف الإمكانات، حسبما ذكرت قنة العربية في خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق، أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف السفير علي الصادق عن اتصالات تُجرى لعقد قمة طارئة لدول منظمة الإيجاد سوف يحدد مكان و زمان انعقادها وأجندتها في القريب العاجل.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن ذلك جاء خلال لقاء الصادق مع رئيس بعثة منظمة الإيجاد بالسودان الدكتور عثمان بليل والذي تناول بحث تطورات الأوضاع في السودان والإقليم في ضوء رئاسة السودان لمنظمة منظمة الإيجاد.

وعلى جانب آخر، تطرق رئيس بعثة منظمة الإيجاد بالسودان، عثمان بليل لعدد من الأنشطة والمشروعات التى تنفذها المنظمة بالسودان في مجالات الصحة والثروة الحيوانية وبالزراعة بتمويل من وكالة التنمية الألمانية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وأوضح بليل أن منظمة الإيجاد أجرت العديد من المشاورات السياسية مع رؤساء الأحزاب والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني منذ شهر يناير الماضي في مسعى لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين.