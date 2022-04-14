دراسة: وسائل منع الحمل الدائمة أقل نجاحاً مما يعتقد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت دراسة جديدة من جامعة ييل إن لطريقتي التعقيم بالمنظار لمنع الحمل نهائياً معدلات فشل تترواح بين 5 و6% في الأعوام الـ5 الأولى.



وحسب موقع "ساينس دايلي" يمثل هذا المعدل من 5 إلى 6 أضعاف المعدل الذي توصلت إليه الدراسات السابقة التي استند إليها تعقيم الرحم، لمنع الحمل الدائم لدى النساء.

ويكون التعقيم بطريقتين، الأولى بالمنظار غير الجراحي للرحم، والثانية بالتوغل الجراحي الطفيف بالمنظار عبر فتحة في البطن لغلق قناتي فالوب.

وتعتمد 219 مليون امرأة حول العالم على هذه الوسيلة لمنع الحمل الدائم.

ووفقاً لنتائج الدراسة تبين خطأ التقديرات السابقة حول فاعلية تعقيم الرحم لمنع الحمل، إذ يوفق فشل هذه الوسيلة 6% على المدى البعيد.