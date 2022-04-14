موتورولا تكشف عن أحدث هواتفها المنافسة.. المميزات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت موتورولا عن مواصفات هاتفها الجديد Moto G52 الذي يتوقع له أن يشكل منافسة قوية لهواتف سامسونغ الحديثة المتوسطة الفئة.



ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (160.1/74.5/8) ملم، وزنه 169 غ.

أما الشاشة فيه فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 402 شمعة/م تقريبا.