تعرف على مواصفات دبابة "ليوبارد" التي قد تسلمها ألمانيا لأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت صحيفة Handelsblatt الألمانية بأن القوات المسلحة الأوكرانية قد تتسلم 50 دبابة ألمانية قديمة من طراز "ليوبارد – 1".



وذلك بعد أن يتم إقرار التوريدات في الحكومة الألمانية.

وقد تمر 6 أسابيع قبل أن تظهر تلك الدبابات في حوزة الجيش الأوكراني الذي يخسر كل يوم عشرات القطع من المدرعات الثقيلة.

ويرى الخبراء العسكريون أن تلك الدبابات قد فات أوانها وقد شطبتها وزارة الدفاع الألمانية وأخرجت من حوزتها منذ 12 عاما. وكانت قبل ذلك في خدمة الجيش الألماني خلال 45 عاما، واستخدمها كذلك 15 جيشا.

وكانت دبابات "ليوبارد – 1" تتعرض دائما للنقد اللاذع لضعف حمايتها، إذ أن سماكة دروعها لم تتجاوز أولا 70 ملم في البرج و60 ملم في جنبيها و10 ملم في مؤخرتها. ثم تمت تقوية الدروع، لكنها لم تصل المطلوب. لذلك فإن "ليوبارد – 1" تعد أكثر الدبابات عرضة للإصابة حتى بصواريخ مضادة للدبابات القديمة. بينما صواريخ "كورنيت" الروسية الحديثة فتصيبها بسهولة.

أما مدفعها عيار 105 ملم فإن إمكاناته محدودة من حيث قدرته على مكافحة الدبابات الحديثة.

وينتج محرك الدبابة قوة 830 حصانا وتسير الدبابة على الطريق المعبّدة بسرعة 64 كلم/ساعة إلى مسافة 500 كلم. وطاقمها 4 أفراد.

ولم تشارك دبابات "ليوبارد – 1" في العمليات الحربية الجديدة إلا في حرب يوغوسلافيا السابقة حيث تكبّدت خسائر نتيجة انفجارها في حقول الألغام المضادة للدبابات.