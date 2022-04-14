شركة "أوربان إيرز" تطلق سماعات لاسلكية بمواد مُعاد تدويرها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة "أوربان إيرز" سماعتين لاسلكيتين مصنوعتين من مواد مُعاد تدويرها.



وأوضحت الشركة السويدية أنها صنعت السماعات Boo وBoo Tip الجديدة من مواد مُعاد تدويرها من الزجاجات ومكيفات الهواء وغيرها من المخلفات بنسبة تصل إلى 97%.

وتعتمد السماعات من نوع In-Ear الجديدة على تقنية البلوتوث 5.2 وتتوافر في موديلين، ويعتبر الموديل Booبمثابة سماعة لاسلكية In-Ear مفتوحة، ويمتاز الموديل Boo Tip بسددات أذن من السيليكون في ثلاثة مقاسات، لإلغاء الضوضاء.

وتمتاز علبة الشحن المرفقة بتصميم صدفي، وتشتمل السماعات على مشغلات كبيرة، مشغل 12 ملم في الموديل Boo و 10 ملم في Boo Tip، وتكفي شحنة البطارية لتشغيل يصل إلى 30 ساعة.

وتروج "أوربان إيرز" للسماعات بمقاومة الماء وفقا لفئة الحماية IPX4، وعلبة الشحن وفقاً لفئة الحماية IPX3.

وتشغل السماعات الجديدة باللمسي، وتتوفر سماعات أوربان إيرز BooوBoo Tip بالألوان Almost Green و Charcoal Black و Slightly Blue، مقابل 79 يورو.