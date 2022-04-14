شركة غو برو تطلق كاميرا أكشن جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة غو برو كاميرا الأكشن Hero 10 Black Bonesالجديدة.



وأوضحت الشركة الأمريكية أنها تستمد المستشعر والعدسة والمعالج ووحدة تثبيت الفيديو HyperSmooth من الكاميرا Hero 10 Black العادية، لتسجيل الفيديو بدقة 5.3K وبسرعة 60 صورة في الثانية، وبدقة 4K وبسرعة 120 صورة في الثانية.

وخفضت الشركة وزن الكاميرا إلى 54 غراما بالتخلي عن الشاشة والسماعة والبطارية والجسم المقاوم للماء، لتركيب الكاميرا في أصغر طائرة دون طيار، وإطالة فترة تشغيل البطارية في الطائرة.

وأشارت غو برو إلى أن الكاميرا تعمل بـ 5 إلى 27 فولت، وتتوافق مع أغلب البطاريات الشائعة في هذه الطائرات، وأن التحكم في الكاميرا عبر تطبيق GoPro، علاوة على كابل يمكن توصيله بوحدة التحكم في الطائرة دون طيار، للتحكم في الكاميرا بريموت كنترول الطائرة.