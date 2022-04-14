شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة أبل تطلق سماعتها اللاسلكية Beats Studio Buds بألوان جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

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أطلقت شركة أبل سماعتها اللاسلكية Beats Studio Budsبثلاثة ألوان جديدة، هي Ocean Blue و Sunset Pink و Moon Gray، إلى جانب الأسود والأحمر والأبيض وبنحو 150 دولاراً أمريكياً.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن تطبيق نظام التشغيل أندرويد حصل على تحديث يتضمن وظيفة Locate My Beats لتحديد موقع السماعة،ووظائف جديدة تتيح عرض معلومات عن عمر البطارية والتحكم في أوضاع الاستماع على الجهاز مباشرة.

يُشار إلى أن سماعة Beats Studio Buds تمتاز بتشغيل بطارية بـ 8 ساعات، تقل إلى 5 ساعات بعد تفعيل خاصية عزل الضوضاء النشط.