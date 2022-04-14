شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: إصابة 4 عسكريين إثر انفجار قنبلة من مخلفات الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى إصابة أربعة عسكريين بجروح متوسطة إثر انفجار قنبلة من مخلفات الحرب.

يذكر أن الجيش اللبنانى، أكد أن وحداته المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية تمكنت من القبض على 297 شخصا من جنسيات مختلفة خلال شهر مارس الماضي لتورطهم في جرائم وجنح متعددة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية.

وأضاف الجيش اللبنانى في تقرير عن حصيلة أعماله في شهر مارس أن المضبوطات تضمنت 54 قطعة سلاح حربي من مختلف الأنواع، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة ، وعددا من الآليات والدراجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال.

وأوضح أن المقبوض عليهم تم تسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.