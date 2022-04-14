شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة اللبنانى يزور القاهرة ويلتقى وزير البترول لاستكمال مباحثات نقل الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ وزير الطاقة والمياه اللبنانى الدكتور وليد فياض فعاليات زيارته للقاهرة لاستكمال المباحثات الخاصة بنقل الغاز المصرى إلى بيروت ، حيث كان قد وصل مساء أمس مطار القاهرة، وفق ما أكده المكتب الإعلامى لوزارة الطاقة اللبنانية لـ"الخليج 365".

ويلتقى فياض اليوم مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، كما يلتقى مع مسئولى الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، لبحث ترتيبات نقل الغاز من مصر إلى لبنان.

وكان وزير الطاقة اللبنانى قد أكد فى تصريحات سابقة له، إن مصر هى بوابة العالم العربى التى تقف إلى جانب لبنان بالتعاون مع الأشقاء العرب لتأمين الوقود والغاز للبنان.