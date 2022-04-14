صيف 2022.. فستان بوديكون إطلالة مفعمة بالأنوثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يمصل فستان بوديكون “Bodycon dress” نجم الموضة النسائية هذا الصيف ليمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة.



وأوضحت مجلة “Instyle” المعنية بالموضة والجمال أن فستان بوديكون يمتاز بقصة مُجسّمة تساير خطوط الجسم.

وأشارت إلى أنه يغازل في المقام الأول المرأة ذات القوام الغني بالمنحنيات.

وأضافت “Instyle” أن فستان بوديكون يطل بقصة قصيرة فوق الركبة أو قصة طويلة ماكسي ويتألق بألوان زاهية ونقوش لافتة للأنظا.

وأكدت أنه يتناغم مع صندل ذي نعل ضخم وسميك.