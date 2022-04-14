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رئيس حكومة لبنان: مطمئنون لعودة صفاء علاقاتنا العربية

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القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، عن اطمئنانه إلى عودة الصفاء فى علاقات لبنان العربية، لا سيما مع دول وقال" سنواصل خطوات تعزيز هذه العلاقات وتطويرها، ورغم كل الأجواء السلبية التي تتم إشاعتها، فنحن على قناعة أننا نقوم بكل العمل المطلوب منا"، وفق بيان لرئاسة لبنان .

 

وأضاف ميقاتى، أنه رغم كل الجو السلبي الذي يجري تعميمه فإن الحكومة تقوم بجهد كبير، فالأمن مستتب مقارنة مع ما كان عليه الوضع من قبل، والمساعدات للعائلات الاكثر حاجة يتولاها وزير الشؤون بكل مناقبية ومن دون زبائنية سياسية، والاموال توزع للعائلات الاكثر احتياجا .

 

وبالنسبة للانتخابات، أكد ميقاتى أن هذا الاستحقاق سيحصل في موعده ونحن ملتزمون بذلك، والاعتمادات المطلوبة يجري تأمينها، كما نوه بالجهد الذي بذلته اللجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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