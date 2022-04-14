شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعرب عن تضامنها مع جنوب إفريقيا جراء فيضانات إقليم كوازولو ناتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تضامن وتعاطف دولة الكويت مع جمهورية جنوب إفريقيا جراء الفيضانات التى اجتاحت إقليم كوازولو ناتال وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات وتدمير المبانى والمنازل والبنى التحتية.

وتقدمت وزارة الخارجية الكويتية فى بيان لها اليوم الخميس، بخالص التعازى وصادق المواساة إلى جمهورية جنوب إفريقيا قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وفى وقت سابق، زار رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، عائلات ضحايا الفيضانات المدمرة التى اجتاحت مدينة ديربان الساحلية.