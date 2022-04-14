شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل السجائر الإلكترونية تغير الحالة الالتهابية للدماغ والقلب والرئتين والقولون؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أفاد باحثون في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا أن الاستخدام اليومي للسجائر الإلكترونية التي تعتمد على البودات يغير الحالة الالتهابية عبر أنظمة أعضاء متعددة كالدماغ والقلب والرئتين.



وتشير الدراسة التي نشرت في مجلة eLife إلى أن هذه التغيرات التي تحصل تختلف تأثيراتها اعتمادا على نكهة السجائر الإلكترونية، ويمكن أن تؤثر على كيفية استجابة الأعضاء للعدوى، مثل SARS-CoV-2.

وقالت كبيرة مؤلفي الدراسة لورا كروتي ألكساندر، من كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو: "أكثر من 12 مليون بالغ في الولايات المتحدة يستخدمون السجائر الإلكترونية حاليا، مع أعلى معدلات استخدام بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما. على الرغم من شعبيتها ، فقد اقتصر البحث على السجائر الإلكترونية إلى حد كبير على دراسات الاستخدام قصير المدى ، والأجهزة القديمة ، مثل أقلام vapeأو تعديل الصندوق ، والسوائل الإلكترونية التي تحتوي على تركيزات أقل بكثير من النيكوتين مقارنة بالأنظمة الحديثة التي تعتمد على الكبسولات القابلة لإعادة الشحن".

وركز البحث على العلامة التجارية الحالية للسجائر الإلكترونية ، JUUL، وأشهر نكهاتها: النعناع والمانجو. لنمذجة استخدام السجائر الإلكترونية المزمنة.

تعرضت الفئران البالغة من الشباب في التجربة إلى نكهة JUULالبخاخ ثلاث مرات في اليوم لمدة ثلاثة أشهر، ثم بحث العلماء عن علامات الالتهاب في جميع أنحاء الجسم.

ورأى المؤلفون التأثيرات الأكثر لفتا للانتباه في الدماغ، حيث ارتفعت العديد من علامات الالتهاب، ولوحظت تغييرات إضافية في التعبير الجيني العصبي الالتهابي في النواة المتكئة، وهي منطقة دماغية مهمة للتحفيز ومعالجة المكافآت، وقالوا إن النتائج تثير مخاوف كبيرة، حيث تم ربط الالتهاب العصبي في هذه المنطقة بالقلق والاكتئاب والسلوكيات التي تسبب الإدمان، مما قد يؤدي إلى تفاقم تعاطي المخدرات والإدمان.

وقالت كروتي ألكساندر: "العديد من مستخدمي JUUL هم من المراهقين أو الشباب الذين ما زالت أدمغتهم في طور النمو، لذلك من المرعب جدا معرفة ما قد يحدث في أدمغتهم بالنظر إلى كيفية تأثير ذلك على صحتهم العقلية وسلوكهم".

وكشفت النتائج عن ازدياد التعبير الجيني الالتهابي في القولون، خاصة بعد شهر واحد من التعرض للسجائر الإلكترونية مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي في المقابل ، أظهر القلب مستويات منخفضة من علامات الالتهاب. واعتبرالمؤلفون أن هذه الحالة من كبت المناعة يمكن أن تجعل أنسجة القلب أكثر عرضة للعدوى.

لم تظهر الرئتان علامات الالتهاب على مستوى الأنسجة ، لوحظت تغييرات عديدة في التعبير الجيني في العينات ، مما دعا إلى مزيد من الدراسة للتأثيرات طويلة المدى للسجائر الإلكترونية على صحة الرئة.

وجد الباحثون أن الاستجابة الالتهابية لكل عضو تختلف باختلاف نكهة JUULالمستخدمة، على سبيل المثال ، كانت قلوب الفئران التي استنشقت رذاذ النعناع أكثر حساسية لتأثيرات الالتهاب الرئوي الجرثومي مقارنة بتلك التي استنشقت رذاذ المانجو.

وقالت كروتي الكسندر: "كانت هذه مفاجأة حقيقية لنا، هذا يوضح لنا أن المواد الكيميائية ذات النكهة نفسها تسبب أيضا تغيرات مرضية". و أضافت "إذا أصيب شخص يستخدم سجائر جوول الإلكترونية بنكهة المنثول بشكل متكرر بـ COVID-19، فمن المحتمل أن يستجيب جسمه بشكل مختلف للعدوى."

وكتب المؤلفون أن لكل عضو بيئته المناعية المضبوطة بدقة، لذا فإن الإخلال بهذا التوازن من خلال استخدام السجائر الإلكترونية يمكن أن يؤدي إلى العديد من الآثار الصحية طويلة المدى.

وقالت كروتي ألكساندر: "من الواضح أنه يجب دراسة كل جهاز ونكهة للسجائر الإلكترونية لتحديد مدى تأثيرها على الصحة في جميع أنحاء الجسم".