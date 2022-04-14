خبراء: الرجفان الأذيني يندرج ضمن اضطرابات نظم القلب الشائعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يعد الرجفان الأذيني حالة تصيب القلب وتتسم باضطراب نظم القلب الذي ينشأ في الغرفتين العلويتين للقلب، ويؤثر هذا الاضطراب على وظيفة القلب.



وقالت مؤسسة القلب الألمانية إن الرجفان الأذيني يندرج ضمن اضطرابات نظم القلب الشائعة، موضحة أنه ينجم عن انتقال عشوائي للشارة الناقلة في حجرتي الأذينين في القلب، مما يخل بالوظيفة الانقباضية للأذين، فيظهر ذلك على جدار الأذينين، الذين "يرجفان" مكانهما بدلا من الانقباض معا بشكل منتظم.

وأوضحت المؤسسة أن أسباب الإصابة بالرجفان الأذيني تكمن في أمراض القلب التاجية والأزمة القلبية وارتفاع ضغط الدم وداء السكري وفرط نشاط الغدة الدرقية، بينما تشمل عوامل الخطورة التدخين وشرب الخمر والسِمنة وانقطاع النفس أثناء النوم.

وتتمثل أعراض الرجفان الأذيني في سرعة ضربات القلب بمعدل 120 إلى 160 دقة في الدقيقة علما بأن المعدل الطبيعي يتراوح بين 60 و90 دقة في الدقيقة في وضع السكون، بالإضافة إلى عدم انتظام ضربات القلب وضيق التنفس وقصر النفس والدوار والشعور بالإنهاك والإعياء.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتم بواسطة الأدوية مثل حاصرات بيتا أو الأجهزة مثل مُزيل الرجفان، علما بأن إهمال العلاج يرفع خطر الإصابة بقصور القلب والسكتة الدماغية.

لا يلاحظ بعض الأشخاص المصابين بالرجفان الأذيني أي أعراض. وقد يظهر على بعض الأشخاص المصابين بالرجفان الأذيني علامات وأعراض مثل:

-الإحساس بسرعة نبضات القلب أو اضطرابها أو قوتها (خفقان)

-ألم الصدر

-دوار

-إرهاق

-دوخة

-ضعف القدرة على ممارسة الرياضة

-ضيق النفس

-الضَّعف