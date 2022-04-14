شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو علاج حمو النيل وأسبابه والفرق بينه وبين الحساسية؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

"علاج حمو النيل" هذا ما يبحث عنه كثيرون خاصة أولياء الأمور، مع ارتفاع درجات الحرارة والذي يؤدي إلى انتشار هذا المرض الجلدي المزعج.



في فصل الصيف تكثر الإصابات بحمو النيل، ومن أعراض هذا المرض احمرار الجلد مع الشعور بالحكة، لكن ما أسباب حمو النيل، وما الفرق بينه وبين الحساسية؟.

ما هو حمو النيل؟

حمو النيل أو ما يسمى بالطفح الحراري من الأمراض الجلدية الشائعة التي تصيب الأطفال بشكل أكبر وخاصة في فصل الصيف، حيث إنه مرتبط بارتفاع درجة حرارة الجو ويتسبب في الشعور بالحكة واحمرار الجلد، ويحدث نتيجة انغلاق القنوات العرقية، ما يؤدي إلى احتباس العرق والتسبب في الالتهابات.

أسباب حمو النيل:

ارتداء الكثير من الملابس في الطقس الحار.

ارتداء الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية.

أداء مجهود بدني يحفز العرق.

الوجود في أماكن سيئة التهوية.

التغطية أثناء النوم وارتفاع حرارة الجسم.

تعرض الجلد إلى بعض المواد المثيرة للحساسية.

الفرق بين حمو النيل والحساسية:

يختلف حمو النيل عن الحساسية في الأسباب، فالحساسية تحدث نتيجة لدغ الحشرات أو نوع الطعام أو تعرض الجلد للمواد المثيرة للحساسية أو ارتداء بعض أنواع المعادن.

كما تختلف شكل الالتهابات الموجودة على الجلد حيث إن حمو النيل يكون على شكل احمرار يصاحبه حبوب وبثور، أما الحساسية فتكون على شكل طفح جلدي.

حمو النيل من الأمراض الجلدية غير المعدية، حيث إنه يحدث نتيجة انسداد القنوات العرقية في الجلد، ويتم علاجه بشكل سريع وقد يختفي بانتهاء فصل الصيف.

علاج حمو النيل عند الرضع:

- التخفيف من أعراض حمو النيل باستخدام الماء البارد، والحرص على تجفيف الجسم جيدًا بعد الماء.

- استخدام كريم مضاد حيوي تحت إشراف طبي للتخفيف من الحكة.

- عند الذهاب إلى الطبيب قد يصف بعض الأدوية التي تحتوي على الهيستامين للتخفيف من الحكة.

- استخدام بودرة التلك غير المعطرة التي تساعد على امتصاص العرق والتقليل من تهيج الجلد.

تحذير من خطورة البقع الجلدية الحمراء لدى الأطفال

- استخدام الكمادات الباردة على المنطقة المصابة بحمو النيل.

- الإكثار من شرب الماء للتقليل من تعرض الطفل للجفاف الذي يزيد من حمو النيل.

- تجنب ارتداء الملابس التي تحتوي على الألياف الصناعية، والاعتماد على الملابس القطنية.