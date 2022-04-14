شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي واصفات سيارة هيونداي كريتا 2022؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

سيارة هيونداي كريتا 2022 من الطرازات التي تمتلك عدة سمات رائعة، إليك مواصفاتها ومميزاتها وعيوبها وأسعارها في مصر والسعودية.



سيارة هيونداي كريتا 2022 من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي تتميز بجودتها الصناعية العالية من حيث القوة والمتانة والسهولة في الاستخدام والتصميم الداخلي والخارجي.

مواصفات سيارة هيونداي كريتا 2022

- محرك السيارة رباعي الأسطوانات يدعم نظام الدفع الأمامي بسعة محرك 1.5 لتر، وقوة 115 حصانا، بعزم دوران 144 نيوتن \ المتر، ومعدل استهلاك للوقود 17.5 كم \ لتر، وتتميز بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات.

- يبلغ معدل التسارع من الثبات 100 كم \ الساعة في خلال 12.1 ثانية.

- تبلغ سعة الحقيبة الخلفية للسيارة نحو 433 لترا.

- يبلغ طول السيارة 4300 ملم، العرض 1790 ملم، الارتفاع 1620 ملم، كما يبلغ طول قاعدة العجلات 2610 ملم.

مميزات هيونداي كريتا 2022:

- تتميز السيارة بالعديد من وسائل الأمان حيث أنها مزودة بنظام فرامل مانع للانغلاق، ونظام توازن السيارة في المرتفعات والمناطق الوعرة.

- كما تتميز بوجود تنبيه عند وجود مشكلة في ضغط الهواء بالإطارات.

- كما أنها مزودة بكاميرا خلفية للمساعدة على سهولة الرؤية وضبط المسافات، بالإضافة إلى وجود نظام إلكتروني لفتح وغلق الأبواب بدون مفتاح.

- بالإضافة إلى شاشة الوسائط والتي يمكن ربطها بالهواتف الذكية والتي تعمل باللمس بنظام Apple Carplay ,Android Auto.

- كما يوجد بها شاحن لاسلكي، وتكييف يوزع الهواء في جميع أجزاء السيارة.

- يتوافر في السيارة USB وبلوتوث، و8 مكبرات للصوت، وشاحن لاسلكي.

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عيوب هيونداي كريتا 2022

عيوب هيونداي كريتا 2022:

تعتبر سيارة هيونداي كريتا من السيارات ذات السعر المرتفع مقارنة بمنافسيها.

التصميم الداخلي ليس الأمثل وهذا لاستخدام البلاستيك في التصميم.

مساحة المقاعد الخلفية ضيقة.

ارتفاع تكلفة صيانة السيارة وقطع الغيار.

الاعتماد على الجر الأمامي فقط وافتقارها للدفع الرباعي.

سعر هيونداي كريتا 2022

سعر هيونداي كريتا 2022 في السعودية:

يبلغ سعر هيونداي سمارت 66.990 ريال سعودي.

هيونداي كريتا سمارت بلس 75.000 ريال سعودي.

هيونداي كريتا ميديوم ( نصف فل) 79.750 ريال سعودي.

هيونداي كريتا بريميوم( فل كامل) 87.450 ريال سعودي.

سعر هيونداي كريتا 2022 في مصر:

سعر هيونداي كريتا الفئة الأولى smart حوالي 455.000 جنيه مصري.

سعر هيونداي كريتا الفئة الثانية smart \ Two tone حوالي 458.000 جنيه مصري.

هيونداي كريتا الفئة الثالثة smart plus حوالي 470.000 جنيه مصري.

هيونداي كريتا الفئة الرابعة smart plus/Two Toneحوالي 473.000 جنيه مصري.

هيونداي كريتا الفئة الخامسة modern حوالي 495.000 جنيه مصري.

هيونداي كريتا الفئة السادسة Modern/Two Tone حوالي 498.000 جنيه مصري.

هيونداي كريتا الفئة السابعة Advanced حوالي 520.000 جنيه مصري.

هيونداي كريتا الفئة الثامنة Advanced/Two Tone حوالي 523.000 جنيه مصري.