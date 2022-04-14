شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة تكشف أن الموسيقى تحسن الصحة العامة والرفاهية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

إن كنت تشعر بتحسن عند سماع نوع معين من الموسيقى فاستمر بذلك، حيث خلصت دراسة جديدة إلى أن الاستماع إلى الموسيقى التي تحبها يمكن أن يساعد في تحسين حالتك المزاجية وتقليل القلق.



يقول الدكتور مات ماكري من جامعة نيو ساوث ويلز للطب والصحة في سيدني إن الانخراط في الموسيقى التي تشمل الاستماع إلى الموسيقى أو العزف على آلة موسيقية أو الغناء يثير استجابة عاطفية، والتي لها أيضا عنصر فيزيولوجي.

ويضيف الدكتور ماكري: "كيف" و "لماذا" فيما يتعلق بقدرة الموسيقى على استنباط هذه الاستجابة العاطفية لا يزال موضوع الكثير من الجدل ولكن يبدو أنه مرتبط بإنشاء اتصال عاطفي بين الموسيقيين، الذين يبدعون الصوت بنية عاطفية، و المستمعين الذين يتلقون هذه المعلومات العاطفية".

وبحسب ماكري فإن الآثار الفيزيولوجية لهذه الاستجابة العاطفية هي تنشيط واسع للعديد من مناطق الدماغ وتنشيط الجهاز العصبي اللاإرادي على وجه التحديد، استجابة "القتال أو الهروب" (الودي) أثناء معظم المشاركة الموسيقية، تليها زيادة "الراحة والهضم نشاط (الجهاز السمبتاوي) بعد توقف الموسيقى.

وأوضح ماكري أنه بالعودة إلى ما إذا كنت تفضل موسيقى البوب ​​المعاصرة أو موسيقى الهيفي ميتال أو الموسيقى الكلاسيكية ، فلا يوجد حاليا أي دليل يدعم ما إذا كان نوع معين أفضل من الآخر، طالما أنه موسيقى تستمتع بها.

وبحسب الدراسة البحثية فإن الموسيقى الأكثر تأثيرا على الصحة والرفاهية هي الموسيقى التي تحبها أكثر من غيرها، حيث يتوافق تشغيلها والاستماع إليها مع أقوى استجابة عاطفية وفسيولوجية.

كشف الدكتور ماكري وزملاؤه في ورقة بحثية نُشرت مؤخرا في JAMA Network Openأن الانخراط المتكرر مع الموسيقى التي قد تكون الاستماع إلى الموسيقى أو العزف على آلة أو الغناء له تأثير إيجابي حقيقي وملموس على صحتنا العامة، ويبدو أن هذا التأثير الإيجابي الملموس للموسيقى يمثل حوالي نصف الآثار الصحية الإيجابية للتمارين الرياضية المنتظمة.

وتقدم هذه الدراسة أول دليل كمي على التحسينات المهمة سريريا في الرفاه ونوعية الحياة المرتبطة بالصحة المرتبطة بالموسيقى، ومن خلال التركيز على الدراسات التي استخدمت SF-36 - المسح الصحي القصير الأكثر استخداما مكّن هذا التحليل من مقارنة حجم تأثيرات التدخلات الموسيقية ووضعها في سياقها لأول مرة مقابل التدخلات الراسخة مثل التمارين الرياضية وفقدان الوزن

استنادا إلى نتائج الدراسة، يقول الدكتور ماكري إنه فوجئ بسرور عندما اكتشف أن تأثير التدخلات الموسيقية في المتوسط ، ملموس ، وقابل للقياس، وذو دلالة إحصائية وسريرية.

ويوضح ماكري أن الشيء الأكثر إثارة في هذه النتائج هو الرؤى التي توفرها حول التأثير المحتمل للموسيقى على صحتنا العامة على سبيل المثال ، ويضيف "ترتبط التمارين الرياضية بمنع 1.6 مليون حالة وفاة سنوية، وإذا كان للموسيقى نصف هذا التأثير، فنحن بالنظر إلى الوقاية من 800000 حالة وفاة يمكن تجنبها سنويا. لذا، فإن الإمكانات هنا مثيرة إذا تمكنا من معرفة كيفية استهداف تأثيرات الموسيقى وتعظيمها".

استخدمت المراجعات المنهجية السابقة طرقا سردية لتجميع مجموعة واسعة من النتائج، المتضاربة في كثير من الأحيان، فيما يتعلق بتأثير الموسيقى على الصحة. وهذا يعني أن هذه الدراسة تهدف إلى أن تكون مباشرة وكمية للغاية ، مع الأخذ بنهج" بارد "وغير متحيز لتأثيرات الموسيقى.

ويقر الباحثون بأن الاختلاف الفردي في النتائج واسع، مما يعني أن تأثير التعامل مع الموسيقى على المستوى الفردي لا يزال غير واضح، ولم يتمكن البحث من تقديم أي رؤى حول كيفية تحسين "الوصفات" الموسيقية على سبيل المثال كم من الوقت أو عدد مرات الانخراط في الموسيقى.

يقول ماكري "المعنى العملي لهذه القيود هو أنه بينما لدينا الآن إحساس أفضل بمتوسط ​​تأثير التدخلات الموسيقية، هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتمكين وصف الموسيقى بشكل موثوق به لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الصحية لفرد معين."

ويضيف ماكري: "لقد تم تطوير هذا الإطار من الناحية النظرية، لتكييف الأفكار الرئيسية من تطوير وصفات تمارين موثوقة. والخطوة التالية الفورية هي اختبار إطار الوصفات هذا بشكل تجريبي ومعرفة ما إذا كان يمكن أن ينتج عنه نتائج صحية إيجابية باستمرار في مختلف بيئات العالم الحقيقي، على سبيل المثال السريرية برامج إعادة التأهيل والصحة العامة، والهدف هو البدء في تنفيذها بنهاية العام الجاري".