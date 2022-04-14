شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إطلاق خدمة التسجيل للاعتكاف فى المسجد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتتيح هذه الخدمة للمعتكف التسجيل والاطلاع على التعليمات والشروط التي يجب مراعاتها عند الاعتكاف بالمسجد النبوي مما يحقق النجاح المأمول لشعيرة الاعتكاف.

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، قد أكد أن الجهود أدت إلى توفير كافة الخدمات خلال شهر رمضان لقاصدي بيت الله الحرام التي تعينهم على آداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وسط أجواء روحانية يحفها الأمن والأمان.

وأوضح أن الحرمين الشريفين شهدا خلال أول عشرة أيام من رمضان توافد أعداد من المعتمرين والمصلين والصائمين بعد تخفيف الاحترازات، مؤكدا أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أخذت على عاتقها توفير أرقى الخدمات المتكاملة من خلال العديد من الإجراءات الخدمية والصحية لضمان سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.