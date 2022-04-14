شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يتصدى لـ 4 هجمات نفذتها جماعة الحوثى بمأرب والجوف والحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدت قوات الجيش اليمنى، لأربع هجمات نفذتها جماعة الحوثى فى جبهات القتال بمأرب والجوف والحديدة، وسط تصاعد لخروقاتها للهدنة الأممية المعلنة مطلع شهر أبريل الجارى.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان صحفي أوردته قناة "اليمن" الإخبارية، اليوم الخميس، بأن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، تصدت خلال الساعات الماضية، لأربع هجمات نفذتها جماعة الحوثى شملت مواقع القوات الحكومية، بعدد من جبهات القتال، بالرغم من سريان الهدنة الأممية منذ مطلع الشهر الجاري.

وأوضح البيان أن الحوثيين شنوا هجوماً واسعاً تحت غطاء نارى مكثف على مواقع الجيش في محور حيس بالحديدة.. مشيرا إلى أن قوات الجيش اليمني الوطني، رصدت 71 خرقاً للهدنة ارتكبها الحوثيون في جبهات مارب والجوف وحجة والحديدة وتعز والضالع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ومنها 23 خرقًا في جبهات محور تعز، و20 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و11 في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و7 في جبهات الجوف، و6 بجبهات غرب حجة، و4 في جبهات الضالع.