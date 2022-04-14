شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يتلقى اتصالا من جوتيريش بشأن المستجدات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، اتصالاً هاتفياً، من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش.