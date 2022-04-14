شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الموريتانية: صرفنا 280 مليار أوقية لمساعدة الفئات الهشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد ماء العينين ولد اييه الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية، إن حكومة بلاده قامت بصرف 280 مليار أوقية لمساعدة الفئات الهشة "الدولار يعادل 37 أوقية موريتانية".

وأضاف المتحدث، في تصريحات للصحفيين مساء الأربعاء في نواكشوط، أن 7 مليارات من هذا المبلغ خصصت للتحويلات النقدية وأكثر من 3 مليارات في تحمل نفقات المياه والكهرباء، وما يقارب 6 مليار في الإعفاءات الضريبية لتخفيض السلع على المواطنين، و31 مليارا لمواجهة جائحة "كورونا"، إضافة دعم المحروقات.

وأكد الوزير الموريتاني أن الأوضاع العالمية سببت بعض التحديات وهي مسألة لابد من حدوثها، لكن الحكومة الموريتانية بذلت جهودا كبيرة لمواجهة تلك التحديات.