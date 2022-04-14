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شركة إل جي تطلق شاشة محمولة جديدة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة إل جي تطلق شاشة محمولة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

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أطلقت شركة إل جي الشاشة المحمولة Gram +View 16MQ70الجديدة مقابل نحو 350 دولاراً أمريكياً.

 

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الشاشة الجديدة تأتي بأبعاد 360× 245.5 ملم وسمك 8.3 ملم، في حين لا يتجاوز وزنها 671 غراماً.

 

وتأتي الشاشة بقياس 16 بوصة وبدقة وضوح 2560 × 1600 بيكسل، مع معدل تحديث صورة يبلغ 60 هرتز.

 

وتبلغ نسبة التباين 1200: 1، بينما تبلغ درجة السطوع 350 قنديلة/م2، مع تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 99 %.

 

وتحتوي الشاشة على منفذي USB من النوع Type C، مع خيار نقل إشارات الصور عبر وضع DisplayPort Alt Mode.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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