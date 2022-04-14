شركة إل جي تطلق شاشة محمولة جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة إل جي الشاشة المحمولة Gram +View 16MQ70الجديدة مقابل نحو 350 دولاراً أمريكياً.



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الشاشة الجديدة تأتي بأبعاد 360× 245.5 ملم وسمك 8.3 ملم، في حين لا يتجاوز وزنها 671 غراماً.

وتأتي الشاشة بقياس 16 بوصة وبدقة وضوح 2560 × 1600 بيكسل، مع معدل تحديث صورة يبلغ 60 هرتز.

وتبلغ نسبة التباين 1200: 1، بينما تبلغ درجة السطوع 350 قنديلة/م2، مع تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 99 %.

وتحتوي الشاشة على منفذي USB من النوع Type C، مع خيار نقل إشارات الصور عبر وضع DisplayPort Alt Mode.