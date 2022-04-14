دراسة: الإصابة بالتهاب القلب أقل احتمالاً بعد التطعيم بلقاح ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أظهر تحليل لـ 22 دراسة، وبعد إعطاء مئات الملايين من الجرعات من اللقاحات ضد كورونا، أن خطر التهاب عضلة القلب أقل بكثير مما هو محتمل بعد الحصول على لقاحات تحمي من أنواع أخرى من العدوى مثل الجدري، والإنفلونزا.



ووجدت الدراسة التي أجريت تحت إشراف البروفيسور كولينغود راماناثان من مستشفى الجامعة الوطنية بسنغافورة، أن 18 حالة التهاب في القلب ترصد في كل مليون جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا، مقارنة مع 56 في كل مليون جرعة من التطعيمات الأخرى.

ووفقاً لمجلة "لانسيت" تبين أن معدل الإصابة بالتهاب القلب بعد التطعيم ضد كورونا، أقل بكثير من بعد التلقيح ضد الجدري، وأن الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً كانوا الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بالالتهاب.

كما رصدت الدراسة أن الذين حصلوا على اللقاحات mRNA مثل فايزر، ومودرنا، أكثر عرضةً لخطر التهاب القلب من الذين حصلوا على لقاحات تقليدية مثل أسترازنيكا و جانسين، وأن التهاب القلب يحدث بعد الجرعة الثانية.