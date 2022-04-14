باحثون: خسارة 7% من الوزن تحمي من السكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

هناك أنواع مختلفة من مرض السكري، ولا توجد طريقة معروفة للوقاية من مرض السكري من النوع الأول. ومع ذلك، هناك بعض أنماط الحياة تساعد في علاج مقدمات مرض السكري من النوع 2، مثل التحكم في الوزن الزائد.



وتقول مايو كلينك في بريطانيا إنه يمكن محاولة إنقاص الوزن الزائد لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري. وإذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن فقدان حتى 7% من وزن جسمك يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

وللحفاظ على وزنك في نطاق صحي، ركز على التغييرات الدائمة في عادات الأكل وممارسة الرياضة، وحفز نفسك بتذكر فوائد فقدان الوزن، مثل صحة القلب والمزيد من الطاقة وتحسين احترام الذات.

وهناك أيضاً تغييرات في النظام الغذائي والتمارين الرياضية يجب مراعاتها، والتي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري. ويمكنك المساعدة في إدارة مرض السكري من النوع 2 من خلال الأكل الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتحقيق وزن صحي.

وتقول منظمة السكري في المملكة المتحدة إن أكثر من نصف حالات السكري من النوع 2 يمكن الوقاية منها أو تأخيرها.

وفي بعض الحالات، تكون الأعراض المبكرة لمرض السكري، وخاصة داء السكري من النوع 2، خفية ويصعب اكتشافها.

وتشرح مايو كلينيك أن فهم أعراض مرض السكري المحتملة يمكن أن يؤدي إلى التشخيص والعلاج المبكر، مما يمكن أن يساعدك على منع مضاعفات مرض السكري ويؤدي إلى حياة صحية أفضل، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.