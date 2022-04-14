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هكذا تحصل على الزنك اللازم للمناعة والخصوبة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

لا يلعب الزنك دوراً في وظيفة المناعة فحسب، بل يساعد أيضاً في التئام الجروح، ونمو الخلايا، وتعزيز الخصوبة. ويحتاج الرجل إلى 11 ملليغرام والمرأة إلى 8 ملليغرام من هذا المعدن يومياً.

 

ولأن الزنك ليس من العناصر التي يستطيع الجسم تخزينها، على الإنسان تناول الأطعمة الغنية به كل يوم.

 

فنقص الزنك له آثار جانبية، مثل: تباطؤ النمو، وفقدان الشهية، وضعف جهاز المناعة، وتراجع معدّل الخصوبة خاصة لدى الرجل.

 

أهم مصادر الزنك:

 

المحار: توفر كل 6 حبات من المحار 52 ملغ من الزنك.

 

لحم البقر: توفر شريحة اللحم التي تزن 84 غراماً حوالي 85 %من احتياجات الجسم اليومية من الزنك.

 

التوفو: يوفر الكوب الواحد من التوفو 4 ملغ من الزنك.

 

الديك الرومي: تحتوي كل حصة تزن 84 غراماً من الديك الرومي على 3 ملغ من الزنك.

 

العدس: يوفر كوب العدس المطبوخ 23% من احتياجات الجسم من الزنك.

 

الحمص: يوفر كوب الحمص 23٪ من احتياجات الجسم من الزنك.

 

اللبن (الزبادي): يحتوي كل كوب على 22٪ من احتياجات الجسم من الزنك.

 

دقيق الشوفان: يحتوي كل كوب من هذا الدقيق على 21٪ من احتياجات الجسم من الزنك.

 

بذور القرع (اللب الأبيض): يوفر كل 27 غراماً من اللب الأبيض 20٪ من احتياجات الجسم من الزنك.

 

اللوبيا ذات العين السوداء: يحتوي الكوب المطبوخ على 20٪ من احتياجات الجسم من الزنك.

 

البازلاء: يحتوي الكوب المطبوخ على 17٪ من احتياجات الجسم من الزنك.

 

الكاجو: يوفر كل 28 غراماً من الكاجو 14٪ من احتياجات الجسم من الزنك.

 

السبانخ: يحتوي كوب السبانخ المطبوخ على 12٪ من احتياجات الجسم من الزنك.

 

ويوجد الزنك أيضاً في: البيض، والأسماك، والمكسرات، والدجاج.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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