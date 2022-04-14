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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هكذا تحصل على الزنك اللازم للمناعة والخصوبة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022
متابعات_الخليج 365
لا يلعب الزنك دوراً في وظيفة المناعة فحسب، بل يساعد أيضاً في التئام الجروح، ونمو الخلايا، وتعزيز الخصوبة. ويحتاج الرجل إلى 11 ملليغرام والمرأة إلى 8 ملليغرام من هذا المعدن يومياً.
ولأن الزنك ليس من العناصر التي يستطيع الجسم تخزينها، على الإنسان تناول الأطعمة الغنية به كل يوم.
فنقص الزنك له آثار جانبية، مثل: تباطؤ النمو، وفقدان الشهية، وضعف جهاز المناعة، وتراجع معدّل الخصوبة خاصة لدى الرجل.
أهم مصادر الزنك:
المحار: توفر كل 6 حبات من المحار 52 ملغ من الزنك.
لحم البقر: توفر شريحة اللحم التي تزن 84 غراماً حوالي 85 %من احتياجات الجسم اليومية من الزنك.
التوفو: يوفر الكوب الواحد من التوفو 4 ملغ من الزنك.
الديك الرومي: تحتوي كل حصة تزن 84 غراماً من الديك الرومي على 3 ملغ من الزنك.
العدس: يوفر كوب العدس المطبوخ 23% من احتياجات الجسم من الزنك.
الحمص: يوفر كوب الحمص 23٪ من احتياجات الجسم من الزنك.
اللبن (الزبادي): يحتوي كل كوب على 22٪ من احتياجات الجسم من الزنك.
دقيق الشوفان: يحتوي كل كوب من هذا الدقيق على 21٪ من احتياجات الجسم من الزنك.
بذور القرع (اللب الأبيض): يوفر كل 27 غراماً من اللب الأبيض 20٪ من احتياجات الجسم من الزنك.
اللوبيا ذات العين السوداء: يحتوي الكوب المطبوخ على 20٪ من احتياجات الجسم من الزنك.
البازلاء: يحتوي الكوب المطبوخ على 17٪ من احتياجات الجسم من الزنك.
الكاجو: يوفر كل 28 غراماً من الكاجو 14٪ من احتياجات الجسم من الزنك.
السبانخ: يحتوي كوب السبانخ المطبوخ على 12٪ من احتياجات الجسم من الزنك.
ويوجد الزنك أيضاً في: البيض، والأسماك، والمكسرات، والدجاج.