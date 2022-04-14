عدن - ياسمين عبد الله التهامي - Moto G52.. عملاق موتورولا الجديد مقاوم للماء والغبار

الخميس 14 أبريل 2022

الخليج 365

كشفت شركة موتورولا عن هاتفها الجديد Moto G52، والذي يأتي بمواصفات قوية، ويتوقع أن يكون منافسا لهواتف "سامسونج" خاصة بالفئة المتوسطة.



وأعلنت الشركة عن الهاتف الذكي مطلع الشهر الجاري، وينتظر طرحه في الأسواق، بحسب موقع "gsmarena" التقني، إذ يعتبر أحد أحدث المنتجات التي تداولتها شركة موتورولا في الأسواق العالمية، ما جعل الجميع يهتم بها.

مواصفات هاتف موتورولا Moto G52

يأتي هاتف موتورولا الجديد Moto G52، بهيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (160.1/74.5/8) ملم، وزنه 169 جم.

وشاشة Moto G52 من نوع AMOLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 402 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الاداء السريع لهاتف موتورولا الجديد Moto G52 وجود معالج Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 جيجابايت، وذواكر داخلية 128 جيجابايت.

كاميرات موتورولا Moto G52

يدعم هاتف موتورولا Moto G52 كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميجابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميجابيكسل.

كما يأتي الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع بقدرة 30 واط.

سعر موتورولا Moto G52

يبلغ سعر هاتف موتورولا Moto G52، نحو 250 يورو، أي ما يعادل قرابة 5 آلاف جنيه مصري.