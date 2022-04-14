شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعرب عن تضامنها الكامل مع جنوب أفريقيا إثر الفيضانات المدمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، تضامنها الكامل مع جنوب أفريقيا إزاء المحنة التي تعيشها على خلفية الفيضانات المدمرة، التي تسببت فى خسائر بشرية ومادية كبيرة في البلاد.

وأعربت الوزارة، في بيان، عن أخلص التعازى "للحكومة والشعب وعائلات الضحايا في هذا البلد الشقيق" .. مشيرة إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتابع تطورات الوضع بصورة شخصية، مؤكدًا رغبة بلاده في "تقديم الدعم اللازم لجنوب أفريقيا في هذه الظروف العصيبة، وعملا بالروح التى تميز العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين والمبنية على التضامن والتعاضد المتبادلين". كما أثنى الرئيس الجزائرى على جهود جنوب أفريقيا شعبا وحكومة، تحت قيادة الرئيس سيريل رامافوزا، فى مواجهة التحديات التى تفرضها هذه المحنة الكبيرة. كما أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى محمد، عن تعازيه لضحايا فيضانات جنوب إفريقيا تسببت فى فوضى عارمة وخسائر مادية وبشرية هائلة.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عبر حسابه على موقع التغريدات المختصرة "تويتر" - "أعرب عن أحر التعازي للأسر التي فقدت أحباءها بعد الفيضانات الغزيرة في مقاطعة كوازولو-ناتال بجنوب إفريقيا، والتي تسببت أيضًا في أضرار جسيمة للبنية التحتية وتدمير الممتلكات.. أعرب عن التضامن مع حكومة وشعب جنوب إفريقيا في خضم هذا الوقت العصيب".

وذكرت قناة سكاى نيوز، في خبر عاجل لها منذ قليل، ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في جنوب إفريقيا إلى 253 شخصا.

بدورها، أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص تعازيها لجمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة إثر الفيضانات التي شهدها إقليم كوازولو-ناتال، مما أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين وتدمير في المنشآت والمنازل والبُنى التحتية.

كما تُقدم مصر، حكومةً وشعباً، صادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين، ومؤكدةً على وقوفها بجوار جنوب إفريقيا فى هذا المُصاب الأليم.