شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية التونسي يتفقّد الوحدات الأمنية الحدودية بولاية الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، الوحدات الأمنية بولاية الكاف للإطلاع على سير العمل بها.



وذكر بيان صادر اليوم الأربعاء عن وزارة الداخلية التونسية أن الوزير استهل زيارته بتفقد الوحدات الأمنية بنقطة حصن الحدودية بمفترق سراط، ثم قام بزيارة المعبر الحدودي بقلعة سنان لمعاينة منظومتي التفتيش الأمني والإجراءات الحدودية.



كما زار شرف الدين المركز الحدودي للحرس الوطني "الطريشة" التابع لفرقة الحدود بالفالتة، حيث ثمن مجهودات الوحدات الأمنية وجهودها في تأمين الحدود البرية.



وقدم وزير الداخلية التونسي الشكر لرجال الأمن لما يبذلونه من مجهودات وتضحيات، داعيا إياهم إلى مزيد من اليقظة ورفع درجة الاستعداد لمكافحة ظاهرة التهريب والتّصدي لمختلف التهديدات الإرهابية حفاظا على أمن الوطن وسلامته.