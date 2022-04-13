شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يبحث مع سفير السعودية العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان السفير وليد البخاري العلاقات بين البلدين وضرورة تطويرها وتفعيلها في جميع المجالات .



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون لسفير السعودية اليوم في قصر الرئاسة ببعبدا .



وخلال اللقاء نقل السفير السعودي للرئيس عون التهاني بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد، كما أكد السفير البخاري على دعم المملكة للشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها .



وعرض السفير السعودي على رئيس الجمهورية آلية عمل الصندوق السعودي - الفرنسي المشترك المخصص للدعم الإنساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان.