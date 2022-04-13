القبض على 3 إرهابيين وإحباط محاولة لاستهداف المنشآت الحيوية فى بغداد

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 3 إرهابيين وإحباط محاولة لاستهداف المنشآت الحيوية بصواريخ كاتيوشا في جانبي الكرخ والرصافة شمالي العاصمة العراقية بغداد.



وقالت القيادة ـ في بيان صحفي أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ــ إنه وفقا للخطة الأمنية المرسومة لشهر رمضان المبارك وتنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات تستمر قطعاتنا الأمنية بملاحقة العناصر الإرهابية والانتشار وتكثيف الجهود الاستخبارية والبحث والتفتيش والاستطلاع المسلح وتأكيدا لتوجيهاتها المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار لجميع مناطق العاصمة بغداد بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، تمكنت قوة أمنية مشتركة من إلقاء القبض على ثلاث متهمين مطلوبين للقضاء في جانبي الكرخ والرصافة.



وأضافت أنه بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بمحاولة استهداف المنشآت الحيوية في قضاء الطارمية وأثناء عملية البحث والتفتيش تم ضبط صاروخي كاتيوشا و2 صمام صاروخ و6 صواعق تفجير، ومؤقت تفجير إطلاق شمال العاصمة بغداد.



وأشار إلى رفع ومعالجة فرق الجهد الهندسي المتفجرات والمواد المضبوطة دون وقع أي حوادث تذكر بالعاصمة العراقية، موضحا أنه تم تسليم جميع المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال التحقيقات القانونية اللازمة بحقهم حتى ينالوا جزاءهم العادل.