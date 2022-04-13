شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اللبناني يؤكد متانة العلاقات بين لبنان والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، متانة العلاقات بين لبنان والكويت، شاكرا أمير الكويت والحكومة الكويتية على الوقوف الدائم إلى جانب لبنان، وعلى مساعي الكويت وجهودها لعودة العلاقات اللبنانية- الخليجية إلى صفائها وحيويتها.



جاء ذلك خلال استقبال ميقاتي لسفير دولة الكويت عبد العال القناعي اليوم الأربعاء في السراي الحكومي بالعاصمة بيروت.

وقال القناعي إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية والشؤون التي تهم البلدين الشقيقين، معربا عن تمنيات القيادة السياسية في الكويت ووزير الخارجية الكويتي بأفضل العلاقات مع لبنان وبمستقبل مشرق وبأفضل الأوضاع، معبرا عن أمله في أن تزول هذه الضائقة والمشاكل التي يمر بها البلد الشقيق.



وأكد سفير الكويت أن عودة العلاقات الدبلوماسية وعودة السفراء هي مؤشر على نجاح المبادرة الكويتية، وعلى أن الطرفين في لبنان وفي الخليج قد توصلا الى اتفاق مشترك بأن التاريخ والمصير اللذين يجمعهما هو أبدى وأعلى وأهم من كل شيء.

وأوضح أن عودة السفراء ستؤدي إلى مزيد من التقارب والتعاون لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.