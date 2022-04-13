شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت والسعودية تدعوان إيران للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت الكويت والمملكة العربية السعودية الدعوة لإيران كطرف تفاوضي حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم الأربعاء أن كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية تؤكدان على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس 2022.

وقالت الخارجية الكويتية إن دولة الكويت والمملكة العربية السعودية قد اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 24 ديسمبر 2019 م على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة.

وبتاريخ 21 مارس 2022م اتفق وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت في محضر الاجتماع الموقع بينهما على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة.

وفي هذا الصدد سبق أن وجهت كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الدعوات لإيران للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلب تلك الدعوات، ولذلك تجدد كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية كطرف تفاوضي واحد دعواتهما إيران لعقد هذه المفاوضات.