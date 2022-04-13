تعرف على الأطعمة التي تقاوم الشعور بالعطش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يتطلب صيام فترات طويلة في شهر رمضان تعويض الجسد عن فقدان كميات كبيرة من الماء، من أجل تفادي أي مشكلة صحية.



وينسى أغلبنا تناول المياه خلال الفترة من الإفطار وحتى السحور ويكتفي بشرب كميات كبيرة على مائدة السحور، وهو سلوك خاطئ لا ينصح به الأطباء.

وقدم موقع "كليفلاند كلينيك" البريطاني حلاً للشعور المتواصل بالعطش، في الأطعمة التالية.

1- الخيار

يحتوي الخيار على 95% من مكوناته ماء، وله خصائص تقاوم الالتهاب ويساعد على التخلص من نفايات الجسم وتقليل تهيج البشرة.

وبالإضافة إلى تناوله في وجبة السحور، يمكن تجميده في الفريزر وتقطيعه واستخدامه على العين للتخلص من الانتفاخات وتقليل التجاعيد.

2- الكرفس

يحتوي الكرفس على 95% من مكونه ماء أيضاً، وهو غني بفيتامين كي والبوتاسيوم وقليل السعرات الحرارية، ويمكن تناوله بطرق كثيرة منها تقطيعه على السلطة.

3- خس آيس بيرج

يمنح تناول خس الآيس بيرج الجسم شعوراً بالترطيب خاصةً في فترة الصيف، ويمكن تناوله بمفرده أو على السلطة.

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4- الكوسة

تحتوي الكوسة على 95% من تكوينها ماء، إضافة إلى احتوائها على عناصر مضادة للأكسدة، وهي مفيدة جداً لصحة العين ومقاومة العطش.

5- البطيخ

يحتوي البطيخ على 91% من تكوينه ماء، ويمتلك القدرة على حماية البشرة من تأثير أشعة الشمس الضارة.

6- الفراولة

يدخل الماء في تكوين 91% من ثمرة الفراولة، التي تمتلك القدرة على إرواء العطش وتحسين عمل الجهاز الهضمي ومقاومة عوامل التقدم في السن، ويمكن تناولها كفاكهة بمفردها أو إضافتها للحلويات.