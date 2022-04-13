مبادرة مصرية للكشف عن أمراض حديثي الولادة بالمجان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مبادرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.



وشملت القائمة التي أعلنتها وزارة الصحة عبر الصفحة الرسمية فيس بوك، 19 مرضاً يتم الكشف عنها بالمجان.

وجاءت قائمة الأمراض التي تتضمنها الحملة كالآتي:

-قصور الغدة الدرقية الخلقي

-تضخم الغدة الكظرية الخلقي

-أنيما الفول

-التليف الكيسي

-فرط شحميات الدم الوراثي

-الفينيل كيتونوريا

-نقص رباعي هيدروبيترين

-حموضة الدم العضوية

-ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم

-ارتفاع الحمض البروبيوني

-مرض البول القيقبي

-ارتفاع التيروزين في الدم "النوع الأول"

-ارتفاع الجالاكتوز في الدم

-ارتفاع هوموسيستين بالبول

-ارتفاع الأرجينين بالدم

-ارتفاع السيترولين بالدم

-نقص الأورنييثين ناقل الكربامويل

-أكسدة الأحماض الدهنية

-نقص إنزيم البيوتينيداز

يذكر أن الرئاسة المصرية كانت أعلنت مبادرة طبية عام 2018، بعنوان "100 مليون صحة"، كان هدفها إجراء مسحة لأغلبية المواطنين للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس سي، ومعالجة من يتم اكتشاف إصابته بالمرض.

وتمكنت بالفعل من تنفيذ المبادرة، لتنجح في القضاء كلياً على خطر الإصابة بالمرض.

وتحرص الدولة المصرية على تقديم مبادرات كبرى خلال السنوات الأخيرة، في القطاع الصحي تحت رعاية رئيس الجمهورية وبالمجان.